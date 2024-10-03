В Подмосковье мальчик сломал руку в картинг-центре ТЦ

В подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело по поводу травмирования ребенка в картинг-клубе, расположенном в местном ТЦ.

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Мальчик катался на картинге с отцом. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и столкнулся с ограждением, в результате чего ребенок получил закрытый перелом руки со смещением.

Возможной причиной происшествия считается техническая неисправность тормозной системы карта.

Следственный отдел Люберец возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Эксперты провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы, включая медицинскую и техническую. Расследование продолжается.