Артемий Лебедев заявил о правдивости советской пропаганды о США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что скоро в США значительно ухудшатся условия жизни. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Он заявил, что США постепенно возвращаются в то состоянии, каким его представляли в СССР в 1980-х годах. Он уточнил, что речь идет об уровне безопасности и условиях жизни для граждан. Дизайнер предположил, что скоро на улицах Нью-Йорка появится множество бездомных, а инфраструктурные объекты будут разрисованы граффити.

«В общем, вся картина советской пропаганды о том, как невесело жить в Америке, снова становится настоящей», — оценил он.

Ранее Лебедев назвал одно преимущество Советского Союза. Он назвал страну экологическим раем, отметив, что в СССР была развита культура многоразового потребления. Дизайнер подчеркнул, что в современном мире об этом можно только мечтать.