Шикарный особняк Блиновских в Подмосковье обесценился: фото

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии элитного дома Блиновских в Подмосковье. По данным журналистов, чета хочет продать элитный особняк, чтобы погасить налоговый долг. При этом, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский готов сделать 25% скидку потенциальному покупателю.

Дом блогеров, рыночной стоимостью 1 миллиард рублей, находится в Истре. Площадь особняка составляет 1,7 тысячи квадратных метров. В нем обустроены шесть спален, 11 санузлов, бассейн, хаммам, спортзал с выходом на просторную террасу, а также апартаменты хозяев метражом 100 «квадратов». Для работников предусмотрены отдельная кухня и две квартиры. Об этом сообщает Lenta.ru.

По информации Mash, в данный момент там проживают мать Алексея и его четверо детей.

Как выглядит дом скандальных блогеров - в галерее «Рамблера».