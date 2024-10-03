Василия Ливанова подключили к аппарату ИВЛ

У актера Василия Ливанова появились признаки дыхательной недостаточности во время лечения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, анализы выявили низкий уровень кислорода в крови артиста. Кроме того, врачи отмечают рост маркеров воспаления: их уровень превышает норму в 5 раз. Народному артисту усилили интенсивную терапию, а также подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, что Ливанов попал в больницу 29 сентября с подозрением на инсульт. Медики удалили тромб, который представлял смертельную опасность для артиста. СМИ сообщали, что после этого актер находился в сознании и дышал самостоятельно. Друг актера поэт Юрий Энтин подтвердил, что Ливанова прооперировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

В августе этого года актёр уже проходил лечение в больнице из-за сердечно-сосудистых проблем. В результате операции ему удалили тромб и расширили артерии.