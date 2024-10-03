Отца участника СВО обязали вернуть «гробовые» за сына

В Приморском крае суд обязал биологического отца военнослужащего вернуть «гробовые» выплаты, полученные после гибели сына на СВО. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило издание NewsVL в Telegram.

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Мать солдата обратилась в суд с иском, утверждая, что мужчина не принимал участия в воспитании ребенка и, следовательно, не имеет права на выплаты. Суд встал на сторону женщины, поддержав ее аргументы.

Необычные, в том числе и героические сюжеты и истории, происходящие с российскими бойцами в зоне СВО, появляются регулярно. 2 сентября стало известно, как российский военнослужащий из Луганской народной республики с позывным «Йети» месяц выживал в поле под Клещеевкой. В ходе одного из столкновений с противником «Йети» отбился от своих, остался без обуви, провизии и связи. Так, в поле под Клещеевкой ему приходилось выживать около месяца, без еды и употребляя дождевую воду.

Жительница города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) отправила своему супругу, который в настоящее время пребывает в зоне специальной военной операции на Украине, траурный венок, потому что обвинила его в измене. Об этом стало известно благодаря видеозаписи, на которой боец вскрывает пакет от жены.