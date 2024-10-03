В Кремле отреагировали на черный список артистов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что не знает о каких-либо «черных списках» артистов, которым якобы запрещено выступать в России из-за их позиции по спецоперации. Его слова приводит издание RTVI.

Накануне в СМИ и в Telegram-каналах появилась информация о новом «черном списке» артистов, которые не должны иметь возможность выступать в России. В нем 79 имен артистов, среди которых Instasamka, Big Baby Tape, Александр Гудков, Иван Ургант, Валерий Леонтьев. Также «запрещенными» признали зарубежных звезд - Beyonce, Lana Del Rey, Metalica.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ему ничего не известно о таком списке артистов.

«Их много поддельных ходит», - заметил он, допустив при этом, что позиция артиста по военной операции на Украине «может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия», но это не имеет никакого отношения к властям.

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После начала спецоперации на Украине в 2022 году Россию покинули как популярные исполнители, так и актеры, музыканты, писатели и юмористы. В частности, уехала певица Алла Пугачева. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным (включен в реестр физлиц-иноагентов), который выступил с публичным осуждением спецоперации. Также из страны уехал и Иван Ургант. Его шоу перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство «Первого канала» не стало комментировать, почему популярную программу убрали из эфирной сетки. А сам Ургант заявлял, что еще обязательно вернется на «Первый канал».