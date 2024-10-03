Блиновский решил продать дом в Подмосковье со скидкой в сотни миллионов рублей

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской бизнесмен Алексей Блиновский резко снизил цену на элитный дом в Истре, где сейчас живут его дети и мать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы. Следователи предъявили ей и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

По данным канала Mash, Блиновские выставили на продажу свой дом в подмосковной Истре, площадью более 1700 кв.м. Изначально цена за него составляла миллиард рублей, однако сейчас на недвижимость сделали скидку в 250 млн. рублей.

Будущий покупатель получит шесть спален, 11 санузлов, бассейн, хамам, спортзал с выходом на стометровую террасу, кабинет и хозяйские апартаменты на 100 квадратов. Есть также отдельная кухня и два отдельных помещения для обслуживающего персонала, а также ухоженная территория с детской площадкой.

Сейчас в доме живет мать бизнесмена вместе с четырьмя внуками. При этом желающих купить дом пока нет и за 750 млн рублей.

«Сам Блиновский сейчас там почти не появляется, так как участвует в следственных мероприятиях по делам своей жены и Эльмана Пашаева», - пишет канал.

Ранее бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве. По версии следователей, он убедил мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского в том, что сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. Для решения вопроса Блиновский передал ему не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

При этом юристы находящейся в настоящее время в СИЗО Елены Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), составлявший более 320 миллионов рублей.