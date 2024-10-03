Стая косаток вновь оказалась в ловушке на Камчатке

Вызволенная накануне с мели семья косаток на Камчатке так и не вышла в море и животные вновь находятся в опасности в лимане в селе Устьевое Соболевского района. Об этом со ссылкой на главу Соболевского района Камчатского края Андрея Воровского пишет «Московский комсомолец».

2 октября четыре косатки оказались в ловушке из-за отлива. Люди не могли вытащить их на глубину из-за илистого дна. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров и местные спасатели. В итоге с началом отлива животным удалось начать движение в открытое море.

Однако, по данным очевидцев, которые приводит РЕН ТВ, сегодня одна косатка снова села мель на Камчатке, задыхается и ей требуется помощь.

В настоящее время снова собирается группа помощи для того, чтобы перевернуть животное и выпустить его в открытое море, пишет издание.

Региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил в соцсети «ВКонтакте», что «спасатели опять идут на помощь косаткам», и отметил, что прилив ожидается в 21:02.

Ранее спасатели помогли горбатому киту Станиславу, который запутался в рыболовных сетях у побережья близ Териберки в Мурманской области. Животное долго не удавалось спасти: при приближении людей подплывала мать и закрывала его собой.