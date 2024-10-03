Работодателей предложили обязать оплачивать такси сотрудникам

Фракция ЛДПР намерена внести 3 октября в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников на такси при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

Инициатива парламентариев предполагает внесение изменений в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом.

«Ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства», - перечислены в пояснительной записке к законопроекту обстоятельства оплаты проезда такси.

Один из авторов законопроекта депутат Евгений Марков уточнил, что эта инициатива появилась после общения с избирателями, которые жаловались на то, что им приходилось возвращаться домой с работы в позднее время на такси за свой счет, так как общественный транспорт уже не работал.

«Таким образом, реальный доход сотрудников, работающих в ночные смены, сокращается. Наш законопроект призван решить эту несправедливость», - пояснил он.

Также отмечается, что проект доработан с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские объединения профсоюзов.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий компании платить компенсации сотрудникам за невыплату зарплаты. Документ расширяет право сотрудников на компенсации. Сейчас работодатель обязан выплатить компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена не в срок. Если же компания вообще не начислила зарплату без законных оснований, работник не может получить компенсацию за задержку.