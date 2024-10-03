В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Казани снова принимает и отправляет рейсы, в 08:59 мск временные ограничения были сняты. Об этом 3 октября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 06:00 мск. В аэропорту столицы Татарстана сообщали, что рейсы, которые направлялись из Омска, Хургады и Челябинска, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

«В 08:59 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты», — написал представитель Федерального агентства воздушного транспорта в своих соцсетях.

Ранее он сообщил, что временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска. Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.