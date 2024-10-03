В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

С 07:45 по московскому времени аэропорт Бегишево не принимает и не отправляет рейсы. При этом экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день схожие ограничения ввели и в работе аэропорта Казани по аналогичной причине. Так, воздушная гавань закрыта для приема и отправки рейсов с 06:00.

Кроме того, направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

Утром 3 октября ограничения коснулись и аэропорта Волгограда. В связи с этим задержали рейс авиакомпании "Аэрофлот". Самолет вылетел из волгоградского аэропорта в 06:23. Сейчас он работает в штатном режиме.