Русская зарубежная церковь может рассмотреть вопрос о прославлении новых святых

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) в ближайшие годы может рассмотреть вопрос о прославлении новых святых. Об этом РИА Новости заявил возглавляющий церковную комиссию по канонизации архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков).

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Глава РПЦ раскрыл секрет настоящего счастья

Он отметил, что в ходе заседаний архиерейского синода РПЦЗ обсуждается возможность новых канонизаций. В частности, речь идет о прославлении первоиерарха Зарубежной церкви митрополита Филарета (Вознесенского), хранителя Монреальской Иверской мироточивой иконы Иосифа Муньоса-Кортеса и автора большого количества переведенных на многие языки духовных книг иеромонаха Серафима (Роуза).

Архиепископ подчеркнул, что эти вопросы находятся в начальной стадии рассмотрения, поэтому пока рано говорить о сроках принятия решения. Возможно, конкретные шаги будут предприняты в ближайшие несколько лет.

Владыка Гавриил уточнил, что в случае принятия решения о канонизации РПЦЗ отправит документы об этом для получения благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

РПЦЗ возникла в 1920 году. В ее состав вошли священники и миряне, оказавшиеся в эмиграции после революции 1917 года и Гражданской войны в России. С 2007 года РПЦЗ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

В августе 2023 года патриарх Кирилл заявил, что синод Русской православной церкви рассмотрит вопрос о канонизации полководца Александра Суворова.

Ранее сообщалось, что папа Римский одобрил канонизацию подростка из-за двух чудесных исцелений.