В Москве наградили финалистов конкурса «Самая красивая страна»

В Москве состоялась церемония награждения финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна». Масштабный всероссийский фотоконкурс проводится Русским географическим обществом с 2015 года. За это время через экспертную комиссию прошло 700 тысяч фотографий от 110 тысяч участников из 50 стран. При этом принять участие в конкурсе может любой желающий — единственным условием является то, что фотографии должны быть сделаны на территории России. Как рассказали организаторы, фотографии участников конкурса «Самая красивая страна» остаются крайне востребованными в самых разных уголках мира. Буклеты с этими работами распространяются тысячными тиражами — их используют в госпиталях, на метеостанциях и даже на подводных лодках.

© Пресс-служба РГО

В 2024 году конкурс «Самая красивая страна» включал в себя 11 основных и 4 особых номинации. Кроме того, отдельно были выделены 4 победителя в категории «Самая красивая страна глазами детей». Каждый победитель получит от Русского географического общества приз в 250 тысяч рублей, а жюри конкурса составили деятели культуры и искусства России: профессиональные фотографы, кинорежиссеры, искусствоведы и актеры.

Победителем в основной номинации «Пейзаж» стал Константин Маланин с работой «Изумрудный Чиркей», снятой в Чиркейском водохранилище в Республике Дагестан.

© Пресс-служба РГО

В номинации «Дикие животные» победила Елена Полякова с работой «Мишка на Саманге», снятой на Курильском озере в Камчатском крае.

© Пресс-служба РГО

Работа «Пробуждение» Виталия Беркова победила в номинации «Самые красивые обои для рабочего стола» — на ней запечатлена гора Голая в Приморском крае.

© Пресс-служба РГО

Первенство в номинации «Магия стихии» отошло фотоснимку Галины Бурцевой «Фантастическая пещера», на котором заснято озеро Байкал в Иркутской области.

© Пресс-служба РГО

Победа в номинации «Птицы» досталась Наталье Бачковой с работой «Шеренга».

© Пресс-служба РГО

В номинации «Искусство дикой природы (арт-фото)» победила Оксана Мыльникова с фотоработой «Огнедышащий страж», снятой в Салтинском водопаде в Республике Дагестан.

© Пресс-служба РГО

В номинации «Россия в лицах» победил Виталий Новиков — его работа «В порту» была снята в Мурманске.

© Пресс-служба РГО

Победу в номинации «Макромир» одержал Дмитрий Пономарев с работой «Относительность».

© Пресс-служба РГО

В номинации «Снято на смартфон» победила Надежда Захарова с работой «Рассвет над куполами, встреча солнца и луны», снятой в Краснодаре.

© Пресс-служба РГО

Номинация «Живой архив» отошла Александру Байдукову за работу «В уголке Царскосельского пруда», снятой в Царском Селе в Санкт-Петербурге.

© Пресс-служба РГО

И, наконец, в номинации «Фотопроект» победил Сергей Козлов с работой «Зимний Байкал, окрестности острова Ольхон», снятой в Иркутской области.

© Пресс-служба РГО

Помимо основных номинаций на конкурсе наградили победителей трех специальных категорий, а также вручили приз зрительских симпатий. Его получил Игорь Метельский за работу «Пятнистый странник. Дальневосточный леопард», снятую в заказнике «Полтавский» в Приморском крае.

© Пресс-служба РГО

В специальной номинации «Снято на фотоловушку» победил Илья Труханов с работой «Пятнистые разбойники. Снежные барсы», снятой в национальном парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

© Пресс-служба РГО

В специальной номинации «Заповедная Россия» победила работа «Лисенок и укроп» Елены Соколовой. А в номинации «Природный арт-объект» победил Игорь Жабский с работой «Инопланетные гости», снятой в Приморском крае.

© Пресс-служба РГО

Кроме этого, были выданы награды четырем победителям детского конкурса «Самая красивая страна глазами детей». В номинации «Пейзаж» победила Мира Глотова с работой «Волшебство зимнего Алтая», снятой на Телецком озере. Победителем категории «Мир животных» стала работа «Дыхание зубра» Ивана Горшкова.

© Пресс-служба РГО

В категории «Макромир» победил Александр Стикачев с фотоснимком «Осенняя встреча». А в номинации «Природные явления» первенствовала работа «Гроза в море» Светланы Свешниковой.