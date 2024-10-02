Интерьер в стиле дворца Версаль обнаружили в московской квартире

В Москве обнаружили квартиру, оформленную в стиле Версальского дворца. Кадры роскошных интерьеров опубликовал Telegram-канал «Москва Live».

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По словам подрядчика, приглашенного новыми владельцами для ремонта, прежние хозяева квартиры обладали весьма эксклюзивным вкусом. Входная дверь с ручкой-кнокером и стены на лестничной площадке, покрытые позолотой, сразу намекают на необычный интерьер.

Внутри преобладают пастельные тона. Потолки украшены лепниной и фресками с античными сюжетами, а люстры встроены в гипсовые медальоны с изображением фруктовых ваз. Стены украшают полотна художников, а некоторые из них даже обшиты тканью. Каннелированные колонны добавляют торжественности помещениям, а пол выложен художественным паркетом с цветочным орнаментом. Даже санузел поражает своей роскошью: раковина, унитаз и биде расписаны вручную.

Новые владельцы однако не разделяют восторга от «кричащей роскоши» и планируют переделать квартиру в минималистичном скандинавском стиле.

Аналитики интерьерной компании Mr.Doors выявили наиболее востребованные среди жителей столицы интерьерные стили. Соответствующие результаты основаны на данных продаж за период с января по сентябрь 2024 года.