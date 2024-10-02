Синоптик объяснил причину песчаных бурь в регионах России

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила причину песчаных бурь в южных регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Макаровой, причиной песчаных бурь стала засушливая погода в низовьях рек Волга и Дон. Она также добавила, что засуха серьезно влияет на состояние почвы, из-за чего ветер легко поднимает в воздух пыль.

«Чаще пыльные бури бывают весной, осенью их вероятность поменьше. Это последствия погоды, засушливых условий в низовьях Волги и Дона. Другим следствием было то состояние почвы – недостаток влаги, выгоревшая трава, понятно, что сильный ветер может все это легко поднимать», — рассказала Макарова.

Ранее синоптик заявил, что Москву накроет пыль от песчаных бурь.