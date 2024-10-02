Мечты в сердце и в плеере: вышел альбом саундтреков мюзикла «Мечтатели»

Создатели шоу-мюзикла «Мечтатели» подготовили подарок всем поклонникам: на стриминговых сервисах появился альбом саундтреков в исполнении артистов постановки. Песни о том, как важно уметь мечтать и верить в свою мечту, можно будет послушать на всех музыкальных платформах страны.

© Пресс-служба мюзикла "Мечтатели"

Автор песен – певец и композитор Александр Еловских, лауреат премии в области культуры и искусства, участник популярного шоу «Голос» на Первом канале. В качестве музыкального продюсера проекта он создал более 10 композиций для шоу. Автором слов выступила режиссер-постановщик мюзикла Наталья Рослан. В альбом вошли песни главных героев – «Песня профессора», «О это счастье земли не касаться», лиричный дуэт «Закаты-рассветы», бодрая «Песня всемогущих докторов», пронзительная «Это не игра», а также главная композиция проекта – «Я-мечтатель».

© Пресс-служба

«Каждое слово, дыхание, мелодические ходы, паузы, интонации – профессиональные мелочи мы отточили, что облегчило и ускорило работу уже на студии», – рассказал Александр Еловских, композитор и музыкальный продюсер проекта.

Герои шоу — дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребёнка-мечтателя, который живёт внутри каждого из нас.

«Все мы прекрасно знаем, что качественная музыка – это фундамент хорошего мюзикла, –считает Александр. – И наша персональная миссия – это помочь зрителю вспомнить про его мечты, погрузив его в коллекцию мелодичных, запоминающихся музыкальных работ. И поверьте, у нас выбор очень обширный, самая разнообразная музыка, кроссоверная, эстрадная, оперная, современная танцевальная, лиричная, конечно же, трогательные композиции, которые обязательно затронут сердца наших детей и взрослых. Те, кто придут на наш мюзикл и послушают альбом, обязательно найдут ту самую мелодию, мелодию мечты. Никому не отдавайте свою мечту. Мечтайте и верьте!»

Семейный шоу-мюзикл «Мечтатели» с уникальными декорациями-трансформерами, современными видеоинсталляциями и головокружительными будет идти до 13 октября в Вегас Сити Холле при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.