Актер из фильма «Сволочи» умер на 42-м году жизни

Актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков умер на 42-м году жизни. День рождения он должен был отмечать через месяц. Информация о кончине знаменитости появилась на его странице во «ВКонтакте».

© kino-teatr.ru

На данный момент причина смерти Алексея не уточняется. В соцсети была опубликована картинка со словом «скорбим».

Алексей дебютировал в кино в 2006 году и сразу снялся с известными актерами – Александром Головиным и Андреем Краско. После он участвовал в проектах «Игра», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований», «СОБР» и других.

Кроме того, Облаков работал каскадером. Он выполнял трюки в фильме «Неверность» и в нескольких сериалах. На своей странице в социальной сети Алексей делился видео, на которых демонстрировал, как выполняет различные задачи каскадеров.

Ранее умер продюсер «Звездных войн» и «Индианы Джонса» Роберт Уоттс. Ему было 86 лет.

Также недавно скончался известный анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин в возрасте 59-ти лет.