В Нижегородской области отреставрируют 200 объектов культурного наследия

В Нижегородской области в 2024 году выдали почти 200 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Об этом в беседе с ИА «Время Н» заявил глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед.

До конца 2025 года работы должны завершиться на 27 объектах в разных населённых пунктах региона.

В частности, в Арзамасе отремонтируют здание бывшего реального училища и водонапорную башню, а в Нижнем Новгороде в скором времени подготовят проектную документацию по реставрации дома купчихи Бурмистровой на улице Минина.

Кроме того, в Дзержинске рассматривают вопрос о предоставлении средств на противоаварийные работы в кинотеатре «Родина».

Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году отреставрируют 14 жилых домов — объектов культурного наследия.