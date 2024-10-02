Блиновская закрыла весь долг по НДФЛ перед налоговой

Юристы блогера Елены Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), составлявший более 320 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ивана Морозова, одного из юристов Блиновской.

По словам юриста, Блиновская начала уплачивать долг по НДС, превышающий 587 миллионов рублей. Морозов уточнил, что после погашения остатка основного долга - недоимки по НДС - Блиновской останется выплатить штраф в 221 миллион рублей и около 340 миллионов рублей пеней.

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Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.