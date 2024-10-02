На «Афише» стартовала предпродажа билетов на выставку-байопик «Виктор Цой. Легенда»

Новая версия проекта специально для Санкт-Петербурга

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12 октября 2024 года бюро Planet9 представит в Санкт-Петербургском пространстве «Севкабель Порт» новую версию проекта, посвященного лидеру группы «Кино». На сайте Afisha.ru уже началась эксклюзивная предпродажа билетов по специальной цене на первую неделю работы выставки.

Первый сезон под названием «Виктор Цой. Путь героя» прошёл в 2022 году, побив рекорд продолжительности в современной истории московского «Манежа». Спустя два года при активном участии семьи музыканта и его близких проект будет представлен в родном для Цоя городе на Неве – с новой концепцией и новыми смыслами. Его дополнят три зала и экспонаты из коллекции семьи Цоя, которые не демонстрировались ранее.

Экспозиция, генеральным партнером которой выступил Сбер, займет почти три тысячи квадратных метров: в тринадцати залах зрители не только увидят уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива, но услышат любимые песни, знакомый голос и малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.

Во время эксклюзивной предпродажи на сайте Afisha.ru будет действовать специальная цена на первую неделю работы выставки – с 12 до 18 октября. До 11 октября включительно стоимость билета составит 700 рублей вне зависимости от категории, дня и времени посещения.