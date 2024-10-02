СберМаркетинг объявляет розыгрыш с интересными призами

Осенняя погода – это прежде всего повод порадовать себя, а подписчики Telegram-канала СберМаркетинг знают это лучше всех. Именно там проводится конкурс, в котором можно выиграть полезные призы, в том числе и MacBook Pro 14".

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Повезет аж 13 счастливчикам, а правила очень просты – необходимо подписаться на Telegram-канал, где можно найти самую важную информацию и оценки экспертов из мира рекламы и маркетинговых технологий, и нажать кнопку – «Участвовать».

Победитель розыгрыша, которого объявят в 18:00 24 октября, получит MacBook Pro 14". Счастливчик, занявший второе место, заберет iPhone 15 Pro Max. И замкнувший тройку призеров - наушники AirPods.

Участники розыгрыша, которым повезет занять места с 4-13 места, получат сертификаты на 10 000 рублей в SberShop. После проведения конкурса бот свяжется с победителями и сообщит, как именно получить приз.