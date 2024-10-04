Стало известно, рядом с кем похоронят Добрынина

Российского композитора Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Вячеслава Зайцева, оперного певца Владислава Верестникова и актеров Гения Юхтина и Бориса Клюева. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

Telegram-канал уточняет, что церемония прощания началась этим утром.

Народный артист РФ Вячеслав Добрынин после своей смерти оставил квартиру в Москве и загородный дом с участком в Московской области. Свои детство и молодость артист в небольшой квартире в довоенном доме на Ленинском проспекте. А на загородном участке в поселке Старая Руза он провел последние дни жизни.