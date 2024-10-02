Росавиация обновила рекомендации по полетам над Ближним Востоком

Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты над Ближним Востоком в среду, 2 октября, в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени. Обновленные рекомендации опубликованы в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

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Тем временем в четверг, 3 октября, полеты над Ираном, Израилем и Ираком рекомендованы с 9:00 до 19:00 мск. В Росавиации также отметили, что при нахождении в воздушном пространстве этих стран следует проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, предложенные авиационными властями этих государств.

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Перевозчиков предупредили, что в данном регионе существует угроза безопасности.