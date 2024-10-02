В Башкирии предложили бесплатно чипировать собак

Правительство Башкирии предложило законопроект о бесплатном чипировании домашних собак, сообщает пресс-служба Курултая.

Председатель государственного собрания Константин Толкачев уточнил, что регистрация питомцев будет обязательной.

«Законопроектом вводится обязательная идентификация и регистрация собак. В первые два года чипирование животных и их постановка на учет будут для всех желающих бесплатными», — добавил Толкачев.

Он отметил, что на реализацию проекта из бюджета республики будет выделено около 57 млн рублей. По его словам, система будет вводиться в течение двух лет, а после 2027 года чипирование домашних питомцев станет платным. Авторы инициативы подчеркнули, что предложенные изменения позволят регулировать численность животных и повышать ответственность владельцев за своих подопечных.

Ранее председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, что чипирование домашних животных — это безопасная процедура. Он объяснил, что чипы не содержат в себе батареек и имеют долгий срок службы. Сауткин также подчеркнул, что чипирование имеет важное значение, так как оно помогает избежать потери питомца и подмены породистых животных.