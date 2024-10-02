На границе РФ и Грузии введут ограничения на пропуск

Ограничения на пропуск транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на госгранице РФ с Грузией будут действовать, по предварительной информации, до 9 октября.

Об этом журналистам сообщили в ФГКУ Росгранстрой.

"ФГКУ Росгранстрой сообщает, что в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги, между автомобильными пунктами пропуска "Верхний Ларс" (РФ) и "Казбеги" (Грузия) ограничения по пропуску транспортных средств через государственную границу, по предварительной информации, будут действовать до 9 октября", - отметили в Росгранстрое.

Там напомнили, что движение ежедневно приостанавливается в связи с проводимыми работами по улучшению состояния дорожного полотна в "Северном тоннеле".

Информация о снятии ограничений будет опубликована в официальном Telegram-канале ФГКУ Росгранстрой.