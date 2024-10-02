Почему зарождение новой жизни нуждается в Благословении Божьем

Людей, мало знакомых с жизнью Церкви, само название праздника "Зачатие Иоанна Крестителя", который мы отмечаем 6 октября, может удивить или даже покоробить. И хотя многие семьи или беременные мамочки слышали про основанный в 1360 году Зачатьевский монастырь в центре Москвы, между улицей Остоженкой и Москвой-рекой, про Зачатьевский монастырь в Чехове или про Зачатьевский храм в Суздале, существование церковного праздника в честь столь интимного события, как зачатие - кого бы то ни было! - может показаться чрезмерным даже в наш век безграничной публичности. И это будет ханжеством.

© Российская Газета

В Церкви есть целых два праздника, посвященных этому сокровенному событию: праздник Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы, то есть день зачатия Пресвятой Богородицы, - 22 декабря по новому стилю, и праздник Зачатия честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, - так звучит полное название дня, отмечаемого 6 октября.

Празднованием не только дня рождения, но даже и зачатия этих людей, с одной стороны, подчеркивается значимость Божьей Матери и пророка Иоанна Предтечи в истории человечества, а с другой - показывает всем нам, что акт зачатия новой жизни - событие не только таинственное, но и отмеченное Божьим благословением.

Кстати, наших предков слово "зачатие" в наименовании праздников ничуть не смущало: в Москве оно сохранилось в названии целых трех переулков, соседствующих со знаменитым монастырем: 1-й Зачатьевский, 2-й Зачатьевский и даже 3-й Зачатьевский переулки.

О сути сегодняшнего праздника чуть позже, сначала о том, как Церковь относится к такой животрепещущей теме, как любовь? К любви не в абстрактном, небесном понимании, а во вполне земном, плотском? И к самому акту единения? К зачатию, в конце концов?

© "Желанная встреча". В.П. Верещагин, 1884 г.

Церковь руководствуется убежденностью в том, что "зарождение человеческого существа является даром Божиим", - читаем мы в "Основах социальной концепции Русской православной церкви". А это официальный документ, регламентирующий отношения Церкви и государства, Церкви и общества. И вот в нем среди строгих формулировок базовых положений учения Церкви мы видим - не удивляйтесь! - возможно, самые поэтичные строчки на свете. Давайте вчитаемся в них.

Царь Давид, автор псалмов, то есть молитв, описывает развитие плода в материнской утробе как творческий акт Бога: "Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои", - читаем мы в 138-м псалме.

О том же свидетельствует праведный Иов в словах, обращенных к Богу: "Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом... Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой... Ты вывел меня из чрева" (Библия, Книга Иова). "Я образовал тебя во чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя", - говорит Господь пророку Иеремии (Библия, Книга пророка Иеремии).

А русский религиозный философ, автор знаменитого труда "Святые отцы и учителя Церкви" Лев Карсавин писал о единении мужчины и женщины так: "По существу своему и в идеале половой акт - наиболее духовный из актов человека... Здесь человек наиболее причастен Божьему творческому акту, погружаясь в бездну небытия, из коей подъемлется новый человек: здесь возникает новое пространство и новое время рождающегося, преобразуя весь пространственно-временной мир; здесь даже животное приближается к духовности, становясь способным на любовь и жертву".

© Перед иконой "Ласкание Богородицы. Праведные Иоаким и Анна" молятся о даровании детей и счастливых родах

Можно было бы цитировать и дальше - библейскую "Песнь Песней" или же наших религиозных философов Бердяева, Соловьева, можно было бы рассуждать о природе эроса, но давайте оставим что-нибудь на потом. А пока замечу: отмечаемые Церковью праздники, посвященные зачатию, - праздник зачатия Пресвятой Богородицы во чреве Ее матери праведной Анны или праздник зачатия Иоанна Предтечи в утробе праведной Елиcаветы, сигнализируют: зачатие - интимный, сокровенный момент, требующий благословения Божьего. Но это и торжественный момент. Человек еще не родился, но он уже есть, душа его уже живет! Кстати, существуют и иконы этих праздников, они поразительно целомудренны - таково отношение православия к этой величайшей тайне: любви двоих и зарождению жизни - с одной стороны, абсолютно земное, предельно конкретное, с другой - поэтическое, возвышенное.

"Брак честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их некогда в Кане, на браке вкушая пищу плотию и претворяя воду в вино..." - звучит в Великом каноне Андрея Критского, читаемого, заметьте, в первые дни Великого поста. Православию свойственно возвышенное восприятие всего человека, в том числе его телесности. И предельно буквальное, едва ли не физиологическое и уж точно не ханжеское, обозначение естественных потребностей женщин и мужчин в православии удивительным образом сочетается с целомудрием. С пониманием невозможности вмешательства в интимный мир другого. Думаю, об этом стоит напоминать нам всем в эпоху стремительно стираемых границ между сокровенным, личным и безумно выставляемым на всеобщее обозрение.

А теперь о сути праздника Зачатия пророка Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча - самый чтимый христианский святой после Богородицы. Родился Иоанн Креститель (другое имя пророка) за шесть месяцев до Иисуса в семье священника Захарии. Евангелие от Луки рассказывает, что у живущих во времена царя Ирода священника Захарии и его жены Елисаветы, людей праведных, не было детей, хотя оба они были в летах преклонных.

Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела, стоящего по правую сторону жертвенника. "Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их", - читаем мы у евангелиста Луки.

Захария, смущенный происходящим, усомнился: "Я стар, и жена моя в годах преклонных", - оказывается, маловерие случалось и со святыми. Тогда ангел сказал Захарии в ответ: "Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время".

Так и случилось: маловерие всегда имеет последствия. "После сих дней зачала Елисавета", - сообщает евангелист Лука, и это таинственное, освященное Божьей благодатью событие мы и празднуем 6 октября. А вот День Рождества Иоанна Предтечи отмечается уже через девять месяцев - 7 июля.

Кстати, в рассказе евангелиста Луки о зачатии пророка Иоанна и его рождении есть такой важный для всех наших современников момент: когда Елисавета, жена праведного Захария, зачала ребенка, она "таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми". Тут нужно пояснить: бездетность в те времена считалась наказанием Божьим. "Снятие бесплодия" - явным знаком милости Божьей, избранничества, знаком того, что Господь "призрел на тебя", то есть обратил Свою Любовь на тебя.

Но, обратим внимание, праведная Елисавета "таилась", молчала об этой милости Божьей, случившейся с ней. Зарождение жизни - тайна, требующая не только любви, но и защиты ее хрупкости. Чем не урок для наших безбашенных современниц, готовых выкладывать в соцсети даже то, что стоит скрывать от чужих и не всегда добрых глаз.

И наконец о том, кому молиться при бесплодии. Если у пары долгое время нет детей, Церковь благословляет обращаться за медицинской помощью, при этом советуя не забывать о молитве. Прежде всего это молитвы Господу Иисусу Христу, как Подателю жизни, и молитвы Богородице.

Кроме того, многовековой опыт верующих свидетельствует о благополучном рождении долгожданных детей после молитв святым, которые в земной жизни были благочестивыми родителями или сами долго ждали рождения ребенка. Это родители Пресвятой Богородицы праведные Иоаким и Анна, родители Иоанна Крестителя праведные Захарий и Елиcавета, преподобномученица Евдокия, преподобный Александр Свирский. Молятся о счастливом зачатии и рождении ребенка и перед иконами Богородицы - Казанской, Иверской, Феодоровской. Кроме того, священники советуют таким семьям чаще исповедоваться и причащаться. У наших предков было принято перед рождением долгожданного ребенка вымаливать его на богослужениях в Зачатьевских монастырях или храмах. А если поблизости не было церквей, освященных в честь праздников Зачатия, то в каждом храме обязательно были иконы, посвященные этому.