В России приостановили рейсы авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до тех пор, пока не будут сняты все ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

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— Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений, — говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с сообщением авиационных властей NOTAM о закрытии воздушного пространства Иордании с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака — с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; а также Израиля — с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля.

1 октября неизвестные открыли огонь возле трамвайной остановки в районе Яффо. По информации правоохранителей, злоумышленники покинули трамвай и открыли огонь по людям, ожидавшим транспорт на остановке. В настоящее время оба террориста ликвидированы.

Позже полиция Израиля подтвердила инцидент со стрельбой в Тель-Авиве с многочисленными пострадавшими. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил поддержку силам безопасности, которые сейчас работают на месте происшествия.

Крупный теракт также произошел 22 марта в России. Неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших составляет 144 человека, а пострадавших — более 500. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».