Кравцов: на школьных дневниках необходимо обозначить госсимволику

Символика России и региона должна быть обозначена на дневнике школьника. Такое мнение выразил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с лауреатами Всероссийских профессиональных педагогических конкурсов.

"Правильно, чтобы в том числе на дневниках была символика нашей страны, символика региона. Здесь определенный порядок надо наводить. Понятно, что здесь коммерческие издания, но, тем не менее, мы (Министерство просвещения РФ - прим. ТАСС) можем дать определенные рекомендации", - сказал министр на встрече с педагогами - лауреатами Всероссийских профессиональных педагогических конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Директор года России" и "Первый учитель".

Он отметил, что ранее Минпросвещения давали рекомендации по оформлению школьных пространств, в том числе посвященных специальной военной операции. Кроме того, школам присваиваются имена героев СВО.