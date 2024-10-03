Композитор Вячеслав Добрынин в последние годы жизни практически не появлялся на публике, а после первого инсульта фактически перестал выходить на сцену. Однажды после выступления музыкант признался журналистам, что уже давно страдает от депрессии.

— Слава (Вячеслав Добрынин — прим. «ВМ») очень сильно сдал после первого инсульта. Он стал осознавать, что больше уже никогда не будет таким, как прежде, — рассказали люди из окружения композитора.

По их словам, Добрынину было крайне тяжело принять свою болезнь, а незадолго до кончины он сильно нервничал и переживал, что стало причиной злоупотребления спиртным вопреки строгим запретам докторов. Музыкант также рассказывал, что потерял всякое желание заниматься творчеством и зачастую просто сидел о размышлял о том, «как жить дальше». Однако композитор оставался крайне признателен своим коллегам и тем, для кого он сочинял тексты песен.

— Я просто хотел жить и более ничего. Жизнь пошла такая, что оптимизма мне не предлагала, — передает слова Добрынина «МК».

После инсульта музыкант Добрынин утратил возможность разговаривать, и общение с ним стало возможным лишь через его супругу Ирину, рассказал телеведущий и актер Юрий Николаев.

Добрынин был автором хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Вместе с этим он написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...».

Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет во вторник, 1 октября. По предварительным данным, причиной смерти стал очередной инсульт. Похороны артиста пройдут в Москве на Троекуровском кладбище 4 октября.