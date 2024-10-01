Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

Журналистка Александра Баязитова попросила президента Владимира Путина о помиловании, сообщает Telegram-канал Baza. News.ru

«Баязитова пожаловалась, что в колонии ей не смогли выдать форменную одежду и теперь она опасается, что администрация может засчитать это как нарушение порядка и в дальнейшем отказать в освобождении по УДО. Баязитова также сообщила, что написала прошение о помиловании на имя Владимира Путина», — пишет Baza. Вечерняя Москва

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 года колонии общего режима соответственно. Женщин признали виновными в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Газета.Ru