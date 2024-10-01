В Якутске фейковое видео привело к массовому воровству капусты

Фейковое видео о бесплатном сборе капусты с урожайного поля в Якутске стало причиной массового воровства, ущерб составил сотни тысяч рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сына главы пострадавшего фермерского хозяйства Артура Эма.

По данным агентства, в интернете в Якутске был распространен видеоролик, на котором неизвестная женщина заявляла о бесплатном сборе урожая капусты на полях фирмы «Эм». Информация стала «вирусной» и с 27 сентября на фермерское хозяйство хлынули толпы людей с мешками. Призывы предпринимателей остановиться и объяснения, что видео было поддельным, они проигнорировали.

«Иначе как мародерством или грабежом это не назовешь. Мы никому не разрешали собирать и увозить выращенные с огромным трудом овощи. Ущерб нанесен в сотни тысяч. В полицию пока не обращались, решим на семейном совете», — рассказал Эм.

Он отметил, что в настоящее время они планируют найти автора фейкового видео, поскольку именно оно стало причиной массового заблуждения. Также Эм указал, что до произошедшего они успели собрать основную массу урожая и на полях осталась только капуста, которой нужно было дозреть.