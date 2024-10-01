Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство, попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Это стало известно во вторник, 1 октября, из письма журналистки из колонии.

© Вечерняя Москва

— Баязитова пожаловалась, что в колонии ей не смогли выдать форменную одежду и теперь она опасается, что администрация может засчитать это как нарушение порядка и в дальнейшем отказать в освобождении по УДО. Баязитова также сообщила, что написала прошение о помиловании на имя Владимира Путина, — передает данные из письма журналистки Telegram-канал Baza.

Баязитову приговорили к пяти годам колонии за вымогательство денежных средств у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. По версии следствия, она просила деньги за удаление компрометирующих постов из Telegram-канала.

Ранее Путину задали вопрос по судьбе Баязитовой во время прямой линии. Он заявил, что в России «нет никакой охоты на ведьм». Также российский лидер добавил, что иногда и сам удивляется от решений суда, однако он подчеркнул, что главное, что все происходит согласно действующему законодательству.