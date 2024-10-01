В России призвали сформировать моду на многодетную семью

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал сформировать в России моду на многодетную семью. С таким заявлением он выступил, обращаясь к участникам XXV юбилейного всероссийского научно-образовательного форума «Мать и дитя», передает РИА Новости.

Министр считает, что в стране следует создать условия для рождения первых детей в молодых семьях. Мурашко отметил, что Россия стремится создать безопасные и комфортные условия для оказания медицинской помощи женщинам и детям как в амбулаторных, так и стационарных условиях.

До этого президент России Владимир Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока до миллиона рублей.

Глава государства напомнил, что в 2023 году такая мера поддержки начала работать в Приморском крае. Местные семьи с рождением каждого третьего ребенка имеют право получить выплату на погашение ипотеки в увеличенном размере. По всей стране сумма составляет 450 тысяч рублей, а в этом регионе — миллион рублей.