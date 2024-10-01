Стала известна причина смерти Вячеслава Добрынина

78-летний советский российский певец и автор песен Вячеслав Добрынин скончался сегодня утром в одной из московских клиник, предварительно, от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения, передает Mash. Российская газета

Меньше недели назад композитора экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, в больнице у него выявили хроническую артериальную гипертонию. В больнице у Добрынина обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, развилось нарушение мозгового кровообращения, был диагностирован сбой в работе почек. Газета.Ru

Менеджер Добрынина рассказал, что последние два месяца исполнитель сильно болел и почти не вставал с кровати. Lenta.ru