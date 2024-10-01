В российском городе снесли древнейший памятник

В Уфе начали строительство на территории Благовещенского монастыря, самого древнего памятника на Южном Урале, из-за чего часть памятника была разрушена. По этому поводу было заведено уголовное дело о халатности против администрации города, которая выдает разрешения на строительство. Об этом рассказала председатель башкирского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина. Газета.Ru

Застройщик ООО «Новый город девелопмент» приобрел участок, на котором находится монастырь, в 2015 году. На тот момент на территории были выявлены восемь объектов культурного наследия, которые находятся под государственной охраной. «Памятники археологии нельзя застраивать, так как это запрещено законом», — заявили в башкирском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 2024 году застройщик пытался уменьшить охранные зоны, подготовил соответствующий проект и провел экспертизу. Но Государственное управление по охране объектов культурного наследия отклонило просьбу. Однако строительство все равно началось. Девелопер уже снес фундамент игуменского корпуса, где жили и работали монахи. Lenta.ru

Ранее стало известно, что знаменитый бар «1703» в Санкт-Петербурге снесут ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали ) Москва — Санкт-Петербург. Вечерняя Москва