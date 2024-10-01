Меликов возмутился из-за банкетов в день траура в Дагестане

В Дагестане 28 сентября был объявлен день траура после взрыва на АЗС, но в ряде городов республики произошли увеселительные мероприятия — это является чудовищным равнодушием, считает глава Дагестана Сергей Меликов. RT на русском

«Чудовищным равнодушием глава Дагестана назвал выявленные в ряде городов факты проведения увеселительных мероприятий в ресторанах и банкетных залах в день траура по жертвам трагедии», — говорится в сообщении пресс-службы. Газета.Ru

Кроме того, глава республики напомнил руководителям муниципалитетов о необходимости придерживаться «более жесткой позиции». Российская газета

27 сентября на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. По последним данным, жертвами стали 13 человек, в том числе двое детей. Lenta.ru