Меликов возмутился из-за банкетов в день траура в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о неприемлемости проведения увеселительных мероприятий в день траура по погибшим в результате взрыва на автозаправочной станции.

Меликов выразил свое возмущение по поводу проведения банкетов и других увеселительных мероприятий в ресторанах региона в день траура, посвященного погибшим жертвам взрыва на автозаправочной станции, передает РИА «Новости».

Он назвал это поведением чудовищного равнодушия и подчеркнул, что подобные действия не могут оставаться без внимания властей.

Напомним, жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы стали 13 человек, включая двоих детей, и более 20 человек пострадали. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона, хотя плановая проверка на этой АЗС проводилась весной прошлого года.