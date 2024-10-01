В российском городе снесли древнейший памятник

В Уфе снесли часть Благовещенского монастыря, древнейшего памятника на Южном Урале. Объект разрушили ради строительства многоэтажных зданий, пишет «Газета.Ru».

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Застройщик ООО «Новый город девелопмент» приобрел участок, на котором находится монастырь, в 2015 году. На тот момент на территории были выявлены восемь объектов культурного наследия, которые находятся под государственной охраной. «Памятники археологии нельзя застраивать, так как это запрещено законом», — заявили в башкирском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В 2024 году застройщик пытался уменьшить охранные зоны, подготовил соответствующий проект и провел экспертизу. Но Государственное управление по охране объектов культурного наследия отклонило просьбу. Однако строительство все равно началось. Девелопер уже снес фундамент игуменского корпуса, где жили и работали монахи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности против администрации города, которая выдает разрешения на строительство. Однако во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры не видят основания для обвинений, так как разрешение не было выдано.

Ранее стало известно, что знаменитый бар «1703» в Санкт-Петербурге снесут ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали ) Москва — Санкт-Петербург.