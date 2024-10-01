Стали известны новые подробности состояния Василия Ливанова

Врачи удалили тромб, который угрожал жизни исполнителя главной роли в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василия Ливанова. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сегодня стало известно, что 89-летний Василий Ливанова почувствовал себя плохо 29 сентября. Члены его семьи вызвали скорую помощь, Ливанова госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Удален тромб, который представлял смертельную опасность для артиста. Сейчас Ливанов в реанимации, в ясном сознании, самостоятельно дышит. Врачи наблюдают положительную динамику и следят за его общим состоянием, отмечает Telegram-канал.

Друг актера поэт Юрий Энтин подтвердил, что Василий Ливанов был прооперирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского, пишет «Российская газета».

«Операция прошла удачно, даже гениально, Вася должен пойти на поправку. Знаю подробности, но говорить пока не могу», - пояснил он.

В начале сентября сообщалось, что Ливанова госпитализировали для планового обследования. Сам актер заявлял, что «лежит в больнице, отдыхает и чувствует себя нормально». О предыдущей плановой госпитализации актера сообщалось в апреле. СМИ писали, что он проходил обследование в отделении артериальной гипертензии.