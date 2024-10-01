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Умер Вячеслав Добрынин

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Вячеслав Добрынин исполняет песню «Синий туман», 1988 год
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Вячеслав Добрынин исполняет песню «Синий туман», 1988 год 
© Александр Шогин/ТАСС
Вячеслав Добрынин и Алла Пугачева, 1980 год
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Вячеслав Добрынин и Алла Пугачева, 1980 год 
© Рудольф Алфимов/РИА Новости
Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко и Юрий Антонов во время выступления на праздничном концерте «50 не 50», посвященного пятидесятилетию Лещенко, в Государственном центральном концертном зале «Россия», 1992 год
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Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко и Юрий Антонов во время выступления на праздничном концерте «50 не 50», посвященного пятидесятилетию Лещенко, в Государственном центральном концертном зале «Россия», 1992 год 
© Николай Малышев/ТАСС
Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1985 год
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Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1985 год  
© Рудольф Алфимов/РИА Новости

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Вячеслав Добрынин (справа) и его супруга Ирина, 1979 год
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Вячеслав Добрынин (справа) и его супруга Ирина, 1979 год 
© Рудольф Алфимов/РИА Новости
Вячеслав Добрынин, начало 2000-х
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Вячеслав Добрынин, начало 2000-х 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вячеслав Добрынин во время выступления на праздничном концерте, посвященном чествования хоккеистов, 1991 год
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Вячеслав Добрынин во время выступления на праздничном концерте, посвященном чествования хоккеистов, 1991 год 
© Игорь Уткин/ТАСС
Вячеслав Добрынин с женой, 1996 год
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Вячеслав Добрынин с женой, 1996 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Вячеслав Добрынин и Алла Пугачева, 1992 год
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Вячеслав Добрынин и Алла Пугачева, 1992 год 
© Владимир Веленгурин/ТАСС

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Вячеслав Добрынин во время выступления, 1998 год
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Вячеслав Добрынин во время выступления, 1998 год 
© Алексей Панов/ТАСС
Бывший участник ВИА, композитор Вячеслав Добрынин со спутницей певицей Еленой Смоленской за кулисами во время юбилейного концерта группы «Самоцветы» «Вся жизнь впереди» в Государственном Кремлевском Дворце, 2006 год
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Бывший участник ВИА, композитор Вячеслав Добрынин со спутницей певицей Еленой Смоленской за кулисами во время юбилейного концерта группы «Самоцветы» «Вся жизнь впереди» в Государственном Кремлевском Дворце, 2006 год 
© Михаил Фомичев/ТАСС
Вячеслав Добрынин выступает на юбилейном шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона» в Москве, 2015 год
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Вячеслав Добрынин выступает на юбилейном шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона» в Москве, 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Александр Масляков и Вячеслав Добрынин
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Александр Масляков и Вячеслав Добрынин 
© Evguenii Matveev/Global Look Press
Вячеслав Добрынин выступает на юбилейном концерте, посвященном 60-летию артиста Дмитрия Харатьяна в Кремлевском дворце, 2020 год
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Вячеслав Добрынин выступает на юбилейном концерте, посвященном 60-летию артиста Дмитрия Харатьяна в Кремлевском дворце, 2020 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

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Певец Лев Лещенко и композитор Вячеслав Добрынин перед началом юбилейного концерта Лещенко в Государственном Кремлевском дворце, 2007 год
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Певец Лев Лещенко и композитор Вячеслав Добрынин перед началом юбилейного концерта Лещенко в Государственном Кремлевском дворце, 2007 год 
© Александр Куров/ТАСС
Вячеслав Добрынин и Лев Лещенко (слева направо) во время съемок развлекательной программы «Новогодняя ночь на Первом канале», 2015 год
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Вячеслав Добрынин и Лев Лещенко (слева направо) во время съемок развлекательной программы «Новогодняя ночь на Первом канале», 2015 год 
© Антон Новодережкин/ТАСС
Вячеслав Добрынин во время праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади, 2017 год
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Вячеслав Добрынин во время праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, на Красной площади, 2017 год 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Вячеслав Добрынин (в центре), его супруга Ирина (слева), певец Лев Лещенко (на втором плане) и его супруга Ирина (справа) на банкете по случаю 80-летия Льва Лещенко в гостинице «Лотте Отель Москва», 2022 год
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Вячеслав Добрынин (в центре), его супруга Ирина (слева), певец Лев Лещенко (на втором плане) и его супруга Ирина (справа) на банкете по случаю 80-летия Льва Лещенко в гостинице «Лотте Отель Москва», 2022 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет, сообщила РБК его супруга Ирина. По данным Mash, он умер в одной из московских клиник. Госпитализировали артиста меньше недели назад с подозрением на инсультом — именно его осложнения, по сообщению SHOT, и стали причиной смерти.

Информацию о госпитализации Добрынина 30 сентября подтвердил певец Лев Лещенко, при этом подробности музыкант раскрывать отказался. Заслуженный артист России Алексей Глызин в свою очередь сообщил, что Добрынин болел давно.

«Я с ним виделся год или полтора назад. Знаю, что уже тогда он болел. Но ничего конкретного сказать, к сожалению, не могу. Он действительно давно болеет и не выступает», — заявил Глызин.

Директор Добрынина Сергей Карпов уточнил, что ранее музыкант уже перенес два инсульта и именно из-за проблем со здоровьем три года назад прекратил выступать.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве, уже в детстве у него обнаружился абсолютный слух: он мог, услышав музыку по радио, сразу же воспроизвести ее на детской гармошке. Учился будущий народный артист в музыкальном училище имени Октябрьской революции на дирижерско-хоровом и народном отделениях, также окончил исторический факультет МГУ.

Музыкальную карьеру начал в конце 1960-х: играл на электрогитаре в ансамбле «Орфей». Затем сотрудничал с ВИА «Веселые ребята», руководил руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. Также писал песни для эстрадных исполнителей: Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, Анны Герман и многих других.

С 1986 года Добрынин выступал и как сольный исполнитель, в 1990-м создал группу «Доктор Шлягер». Всего за свою карьеру он выпустил около 50 альбомов — как авторских, так и сольных. Самые известные песни Добрынина: «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам».

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