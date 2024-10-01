Лещенко рассказал о последних неделях жизни Добрынина

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о последних неделях жизни народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина. Его цитирует Life со ссылкой на Shot.

По словам Лещенко, Добрынин в последние две недели был в очень тяжелом состоянии, врачи наблюдали за ним круглосуточно. Его не стало в больнице.

«Добрынин открыл жанр особой поп-музыки, присущей только ему. Это печальная весть не только для друзей, но и для всего российского музыкального сообщества», — делится Лещенко.

Автора своего хита «Прощай» Лещенко называет легендой и одним из самых популярных авторов и исполнителей с 70-х по 2000-е годы.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.