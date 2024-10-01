Россияне рассказали, какая реклама привлекает их внимание

В интернет-СМИ интерактивные баннеры и редакционные тексты оказались привлекательнее видеороликов.

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В условиях перенасыщенного медиапространства рекламе всё сложнее привлечь внимание аудитории. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, какая реклама им нравится, какие её форматы в онлайн-медиа привлекают больше всего и что они считают наиболее полезным для себя в таких коммуникациях.

Большинство респондентов отметили, что главная функция рекламы — информировать (57%). Часть заявили, что она должна помогать в выборе товаров (22%). 12% уверены в образовательной функции рекламы, 6% настаивают, что она должна развлекать и 3% — проявлять заботу.

В интернет-СМИ наиболее полезными форматами рекламы, по мнению пользователей, оказались анимированные баннеры — их отметили треть (33%). На втором месте оказались нативные статьи (23%), что говорит о высоком интересе к осознанному потреблению контента. 17% предпочитают видеоролики, а 12% – интерактивные спецпроекты. 15% при этом сделали выбор в пользу бренд-медиа (интернет-СМИ, контент в котором делает сам бренд).

Самой привлекательной (50%) респонденты назвали аккуратную и ненавязчивую рекламу. 22% отметили, что она должна приносить им личную пользу, а 11% ценят креативный подход. Каждый десятый (10%) указал на важность социальной ответственности брендов в рекламе, а 7% – на красоту видео- или фотоматериалов.

Четверть респондентов (25%) признались, что для них реклама может стать первым шагом к покупке, но перед окончательным выбором они предпочитают самостоятельно изучить бренд или услугу. Треть (33%) отметили, что она помогает разобраться в ассортименте. Но 28% пользователей ориентируются больше полагаться на отзывы в интернете, а 14% исключительно на собственный опыт или рекомендации близких.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 сентября 2024 года, охват составил 91 137 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.