Елена Блиновская продала трехкомнатную квартиру в Москве за 90 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блогерша Елена Блиновская смогла продать элитную недвижимость в центре Москвы за 90 млн рублей. Речь идет о трехкомнатной квартире в ЖК «Донской олимп», с которой в августе 2024 года суд снял арест.

При этом журналисты отмечают, что выплата этих денег не сильно повлияла на общий долг Блиновской. Все дело в том, что ежедневно ей начисляют около 500 тысяч рублей пеней, за срок продажи недвижимости, только их накопилось около 60 миллионов рублей. В итоге в счет основного долга пойдет лишь 30 миллионов рублей.

Напомним, блогершу и бизнес-коуча обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов. С апреля 2023 года она находится в СИЗО.