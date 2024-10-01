Блогер Елена Блиновская продала свою трехкомнатную квартиру в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском валу в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, элитная недвижимость досталась новому владельцу за 90 млн рублей, однако сумма долга «королевы марафонов» по налогам от этого почти не изменилась.

В публикации отмечается, что ежедневно Блиновской начисляют по 500 тысяч рублей пеней. Квартира продавалась около 120 дней — за это время долг блогера по налогам вырос на 60 млн рублей. Таким образом, в счет погашения основного долга пойдет лишь 30 млн рублей.

Ранее канал сообщал, что суд снял арест с квартиры, чтобы Блиновская могла частично погасить задолженность перед ФНС. Ее юрист заявлял, что в скором времени 90 млн поступят на расчетный счет налоговой.

Напомним, что Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следователей, она дробила бизнес, занизив полученные доходы и не уплатив за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.