Россиянам предсказали теплый октябрь

В южной половине европейской части России, а также на Урале и в Сибири температура в октябре ожидается выше нормы. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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На остальной территории страны температура ожидается на уровне нормы. Отрицательных аномалий, когда средняя месячная температура оказывается ниже нормы, в России не прогнозируется практически нигде.

Недостаток осадков ожидается в южной половине европейской территории России, на юге Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, в Бурятии и на западе Забайкальского края. Избыток дождей прогнозируется на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Амурской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве с началом октября вступает в силу бабье лето. Температура воздуха днем 1 октября составит плюс 17-19 градусов, по области ожидается плюс 15-20 градусов.