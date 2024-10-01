Первый канал не взял блогера на работу из-за веса

Известная российская блогер Наташа Гасанханова заявила, что ее отказались брать на работу на Первый канал из-за лишнего веса. Звезда в шоу «Шортсы» на YouTube рассказала, что получила предложение вести передачу, но ее не приняли.

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Меня не взяли, потому что я полная. Мне так пиарщик мой передал, что мне нужно похудеть для того, чтобы меня взяли вести шоу на Первом канале, — отметила Гасанханова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит до двух лет колонии. По его данным, журналиста хотят наказать за неисполнение требований закона об иноагентах.

Адвокат Сергей Жорин высказал мнение, что Варламову не грозит международный розыск, в том числе по линии Интерпола, в случае возбуждения в России уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. По его словам, блогеру также не стоит опасаться экстрадиции в РФ.

До этого административный протокол за пропаганду наркотиков составили в отношении видеоблогера Сергея Косенко, который прославился после ролика с бросанием в сугроб младенца. Заседание по делу еще не назначено.