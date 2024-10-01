Названы самые дефицитные профессии в России

Headhunter: дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России
Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга Headhunter, самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты.
«Дворник — индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тыс. руб...», — передаёт РИА Новости.
При этом на одну вакансию токаря, фрезеровщика и шлифовщика индекс активных резюме составляет 1.
Названы самые востребованные профессии в России
Отмечается, что дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов находится на одном уровне. Здесь индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2.
Ранее в HeadHunter заявили, что в России отмечается острый дефицит водителей такси.
При этом в Министерстве экономического развития отметили, что безработица в России находится на рекордно низком уровне.