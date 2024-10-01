Названы самые дефицитные профессии в России

Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга Headhunter, самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты.

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«Дворник — индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тыс. руб...», — передаёт РИА Новости.

При этом на одну вакансию токаря, фрезеровщика и шлифовщика индекс активных резюме составляет 1.

Названы самые востребованные профессии в России

Отмечается, что дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов находится на одном уровне. Здесь индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2.

Ранее в HeadHunter заявили, что в России отмечается острый дефицит водителей такси.

При этом в Министерстве экономического развития отметили, что безработица в России находится на рекордно низком уровне.