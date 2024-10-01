Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября.

Напомним, выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным.

Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября по случаю Дня народного единства. Праздник в этом году выпадает на понедельник.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил проект о переносе выходных дней на 2025 год. Это позволит установить рациональный баланс рабочего времени и возможностей для полноценного отдыха, пояснили в ведомстве.

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В 2025 году субботу, 4 января, планируется перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря. Также предлагается перенести дни отдыха с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, а также с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.