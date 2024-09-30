Поддубный отреагировал на присуждение ему звания Героя России

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный назвал присуждение ему звания Героя России огромной честью и великой ответственностью. Его слова приводит «РИА Новости».

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Поддубный отметил, что это событие является для него особым поводом напомнить, что сейчас каждую минуту десятки тысяч соотечественников совершают подвиги, чтобы приблизить победу и об этом «забывать нельзя». Он указал, что эти люди являются не только военнослужащими, но и гражданскими, врачами, волонтерами, строителями, военными репортерами и чиновниками, которые работают в госучреждениях.

«Воспользуясь случаем, скажу про военных репортеров, про эту касту людей теперь. Сотни журналистов, которых многие теперь знают в лицо, но и людей, которые остаются за кадром: военных операторов, инженеров, водителей, специалистов связи, редакторов, которые находятся в зоне боевых действий. И это очень серьезная патриотическая сила, это люди, которые душой, сердцем переживают за Отечество, молятся за него, и переживают, молятся за людей, которые живут на нашей родной земле», — добавил Поддубный.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы «все понимали это».

Военкор Поддубный стал Героем России

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, что 7 августа военкор получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. У него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Кроме того Поддубный сообщал, что получил контузию.