Под Петербургом могут снести более тысячи частных домов
В Ленинградской области владельцы более 1,2 тысячи частных домов могу лишиться своей недвижимости, сообщает издание 47news. Отмечается, что власти требуют снести постройки, поскольку они самовольно построены в охранной зоне водопроводной системы Петергофа.
Как сообщает издание чиновники считают, что дома построены в защитной зоне системы фонтанов. Неисполнение требований будет каратся штрафом в 10 тысяч рублей за каждый день.
Ранее сообщалось, что такая же проблема есть и у соседей: аналогичные предписания получили жители Большого Забородья, при этом они уже проиграли суд в первой инстанции. Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что власти Ленобласти хотели составить обновленный проект с границами охранных зон, однако он так и не был утвержден.
До этого движение «Ветераны России» предложило превратить поместье бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова в санаторий для участников СВО. Они утверждают, что здание является самостроем, а их инициатива направлена на восстановление справедливости.
Mash выяснил, что тайное поместье Тимура Иванова на берегу Волги стоимостью 2 млрд рублей строили четыре года. По его данным, у строителей отбирали телефоны и запрещали им выходить за пределы участка.