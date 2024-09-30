Под Петербургом могут снести более тысячи частных домов

В Ленинградской области владельцы более 1,2 тысячи частных домов могу лишиться своей недвижимости, сообщает издание 47news. Отмечается, что власти требуют снести постройки, поскольку они самовольно построены в охранной зоне водопроводной системы Петергофа.

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Как сообщает издание чиновники считают, что дома построены в защитной зоне системы фонтанов. Неисполнение требований будет каратся штрафом в 10 тысяч рублей за каждый день.

Ранее сообщалось, что такая же проблема есть и у соседей: аналогичные предписания получили жители Большого Забородья, при этом они уже проиграли суд в первой инстанции. Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что власти Ленобласти хотели составить обновленный проект с границами охранных зон, однако он так и не был утвержден.

До этого движение «Ветераны России» предложило превратить поместье бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова в санаторий для участников СВО. Они утверждают, что здание является самостроем, а их инициатива направлена на восстановление справедливости.

Mash выяснил, что тайное поместье Тимура Иванова на берегу Волги стоимостью 2 млрд рублей строили четыре года. По его данным, у строителей отбирали телефоны и запрещали им выходить за пределы участка.